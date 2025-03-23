Израиль официально признал 13 поселений на Западном берегу Иордана

Израильский кабинет министров признал 13 еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан самостоятельными населенными пунктами, заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

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Ранее они не были легальными по израильскому законодательству, их статус не был определен.

«Военно-политический кабинет одобрил мое предложение отделить 13 поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим.ред.) от прилегающих к ним населенных пунктов и признать их самостоятельными», - написал Смотрич в своем аккаунте в X.

Подобная мера была принята вместе с решением осуществить строительство десятков тысяч единиц жилья в регионе, добавил он. По его словам, речь идет о «важном шаге» к урегулированию ситуации с поселениями, что также поможет их развитию и расширению.

Он заключил, что подобный шаг приблизит суверенитет Израиля над палестинскими территориями.

Напомним, в конце февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана. Целью маневров назвали обеспечение безопасности в регионе.