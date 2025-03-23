В Раде сообщили о превращении казино на Украине в госуслугу

Киевские власти запускают госплатформу азартных игр без ограничений, которые присутствуют в игорном бизнесе европейских стран. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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Он заметил, что впервые азартные игры будут законно считаться госуслугой. Открытием казино займется не сторонний бизнес, а само государство.

«В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены — с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платежеспособности, — на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора», — заявил народный депутат.

Дубинской добавил, что в итоге Украина не упраздняет запрещенную систему, «а перехватывает ее».

Ранее сообщалось о том, что на Украине создали агентство по контролю за игорным бизнесом. Ему дали название «ПлейСити».