Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу отстранили от исполнения обязанностей. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Турции в соцсети X.

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В источнике говорится, что Имамоглу был отстранен в качестве временной меры, согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах под номером 5393.

Мэра Стамбула арестовали в воскресенье, 23 марта. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями. Он обратился к своим сторонникам и призвал их не грустить, не унывать и не терять надежды.