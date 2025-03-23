Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уверен, что Россия нацелена на урегулирование украинского конфликта.

"Я считаю, что он хочет мира", - отметил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News, говоря о главе российского государства Владимире Путине.

Уиткофф добавил, что в телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с российским лидером и с Владимиром Зеленским речь шла "о долгосрочном мире". По мнению спецпосланника Трампа, на этой неделе "многое удалось сделать" в том, что касается урегулирования конфликта.

Трамп раскрыл, к каким последствиям мог привести конфликт на Украине

Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", подчеркнули в Кремле.