Мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставили в тюрьму

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу отправили в тюрьму. В Сети появилось видео, на котором показано, как его и других чиновников выводят из здания суда.

У тюрьмы Силиври находятся сотрудники спецназа полиции и водометы. На подъездах к учреждению силовики проверяют документы у водителей и пассажиров, а также установлены полицейские кордоны.

— Имамоглу был арестован в рамках расследования против мэрии Стамбула по обвинению в «коррупции», «подтасовке результатов торгов, записи личных данных, взяточничестве и создании организации». Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври, — пишет газета Т24.

Имамоглу задержали 19 марта по делу о создании организации, занимающейся коррупцией, взятками и подкупом. Диплом турецкого политика аннулировали, а в его турецком доме прошел обыск. Арест произошел 23 марта. «Вечерняя Москва» рассказала, чем известен мэр Стамбула и что произошло после его ареста.

Имамоглу призвал граждан принять участие в массовых митингах, которые состоятся в воскресенье, 23 марта. При этом в Стамбуле и Анкаре 19 марта уже прошли массовые протесты в связи с арестом мэра Имамоглу, который, по словам экспертов, мог стать главным противником нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах лидера страны.