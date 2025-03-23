Стало известно о готовящихся дипфейках от офиса Зеленского

Структуры, близкие к офису президента Украины, готовят кампанию дипфейков для дискредитации оппонентов, рассказал украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Дипфейк — поддельное видеоизображение человека. Их создают и применяют в преступных целях, таких, как дискредитация, дезинформация, финансовое мошенничество, раскрытие персональных данных и обман систем аутентификации.

По данным Бондаренко, дипфейки нужны Украине с тем, чтобы выставить на посмешище или морально уничтожить врагов Зеленского.

В Раде обвинили Зеленского в патологической лжи

Вместе с тем, заметил политолог, сотрудники офиса создают видео этого типа крайне грубо и неряшливо, анализ позволяет легко различить, что ролик содержит фейковую информацию.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Зеленского за цирк со «звонком» от президента Франции Эммануэля Макрона.