В Киеве решили завершить отопительный сезон для экономии газа

В Киеве власти приняли решение завершить отопительный сезон с понедельника, 24 марта, с целью экономии природного газа, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон», — написал он в своём Telegram-канале.

Кличко добавил, что это решение обусловлено прогнозами синоптиков о стабильном потеплении, а также необходимостью рационального использования газовых ресурсов.

При этом здания социальной инфраструктуры, такие как медицинские учреждения, школы и детские сады, будут отключаться от отопления по отдельным заявкам их руководителей.

Ранее Кличко обвинил окружение Владимира Зеленского в попытке захватить власть в Киеве.