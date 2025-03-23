Миллиардер и глава DOGE Илон Маск может лоббировать интересы своей компании SpaceX, чтобы получить многомиллиардные госконтракты. Такое обвинение выдвигает газета New York Times.

Издание ссылается на действующих и бывших федеральных чиновников. Они утверждают, что приход к власти Трампа может увеличить финансирование SpaceX. Компания уже сейчас «стремится заключить новые многомиллиардные госконтракты».

Издание ссылается на 4 заявки SpaceX на строительство стартовых ракетных площадок и более частые запуски с федеральных космодромов. Эти запросы сейчас рассматривает Федеральное управление гражданской авиации (FAA)

Газета пишет, что количество запусков ракеты Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде уже увеличилось более чем в два раза.

Противники Маска говорят, что доказать лоббирование интересов SpaceX якобы будет сложно, поскольку уволено руководство или прекращено финансирование старых учреждений, следящих за коррупцией и конфликтом интересов.

Маску хотят запретить интервью СМИ

Издание New York Times на протяжении долгих лет критикуется Трампом и его соратниками за фейковые материалы. Трамп давно называет газету «позором журналистики» и «посмешищем». На этой неделе, комментируя ее очередную статью о Маске, он заявил, что «фальшивые новости и болезная New York Times снова в деле».

Ранее сообщалось, что Илону Маску хотят запретить общение со СМИ.