Трамп рассказал, к каким последствиям мог привести конфликт на Украине
Конфликт на Украине мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны, но сейчас ситуация находится под частичным контролем.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем», — заявил Трамп в интервью порталу OutKick.
Так он прокомментировал вопрос, касающийся конфликта на Украине.
Трамп заявил о готовности к войне с Китаем
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта. По данным Кремля, в ходе беседы Трамп предложил сторонам конфликта на 30 дней отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующее распоряжение российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае, совершённой через несколько часов после переговоров.