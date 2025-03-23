Конфликт на Украине мог бы спровоцировать начало Третьей мировой войны, но сейчас ситуация находится под частичным контролем.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем», — заявил Трамп в интервью порталу OutKick.

Так он прокомментировал вопрос, касающийся конфликта на Украине.

Трамп заявил о готовности к войне с Китаем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта. По данным Кремля, в ходе беседы Трамп предложил сторонам конфликта на 30 дней отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующее распоряжение российским военным. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева присоединиться к предложению. Однако уже на следующий день Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае, совершённой через несколько часов после переговоров.