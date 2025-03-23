СМИ указали на ложные утверждения Трампа в ходе брифинга

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в пятницу, 21 марта, допустил по крайней мере девять ложных утверждений, пишет CNN.

Прежде всего, заметили журналисты, американский лидер завысил число голосов, полученных на президентских выборах в США в 2024 году. Он назвал 80 млн, тогда как реальный результат составил 77,3 млн.

Кроме того, Трамп рассказал, что Вашингтон направил Киеву $350 млрд помощи. Вместе с тем, по данным Кильского института, Украине было предоставлено около $129 млрд.

Также президент завысил количество мигрантов, прибывших в США в 2020-2024 годах, назвал чрезмерную сумму торгового дефицита с Китаем ($1 трлн вместо $263 млрд) и сделал ряд других ошибок.

Ранее сообщалось, что американцы по-разному оценивают первый месяц президентства Трампа: 43% респондентов поддерживают его действия, тогда как 48% выступают с критикой.