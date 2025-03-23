Дело журналистки, рассказавшей о жене Макрона, отправили в ЕСПЧ

Журналистка Наташа Рей, которую оштрафовали за расследование о том, что жена президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной, обжаловала решение французской судебной инстанции. Она направила документы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан, передает РИА Новости.

Адвокат отметил, что документы в суд были отправлены вчера, 22 марта.

«Наташа Рей направила обращение по делу о Жане-Мишеле Тронье в ЕСПЧ», — сказал Данглеан.

По его словам, Рей выступила с жалобу против французского государства. Она обвиняет власти в нарушении 6 и 13 статей Европейской конвенции о правах человека. Рей пишет в иске, что апелляционный суд Кана вынес ей незаконный приговор и оштрафовал на 13,5 тысяч евро по делу о клевете.

В феврале Данглеан заявил, что Рей запросила политическое убежище в России, поскольку во Франции ее начали юридически преследовать из-за расследования о Брижит Макрон.

В нем журналистка пришла к выводу, что первая леди Франции родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. https://www.passion.ru/news/neozhidanno/zhurnalistka-nazvavshaya-zhenu-makrona-muzhchinoi-obvinila-ee-v-poddelke-dokumentov-06-02-2025.htm

Ранее журналист-расследователь Ксавье Пуссар также заявил, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона на самом деле является мужчиной.