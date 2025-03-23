Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Вашингтон осознал невозможность наступления мира на Украине, пока у власти находится Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Вероятно, Вашингтон пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти», — отметил Дизен.

В Раде обвинили Зеленского в патологической лжи

Ранее также Дизен обвинил Запад в лицемерии после признания президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией еще до начала знаменитого «контрнаступления» в 2023 году.