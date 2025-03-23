Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил The New York Times, что ему пришлось мирить президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. По его словам, на Лондон оказывали давление, чтобы он сделал критические заявления после той встречи.

На нас давили, чтобы мы с использованием ярких прилагательных сделали критические заявления после той встречи. Но я счел, что лучше поднять трубку и поговорить с обеими сторонами, чтобы привести их позиции к общему знаменателю, — сказал он.

СМИ: Трамп готовится раскрыть правду о СВО

Стармер отметил, что некоторые инициативы и поступки Трампа вносят во взаимоотношения США с другими государствами сумятицу, но он считает верной тактику не поддаваться провокациям. В этой связи он направил в Киев своего советника по нацбезопасности Джонатана Пауэлла, чтобы тот объяснил Зеленскому, как нужно вести себя с американским лидером, подчеркнул британский премьер.