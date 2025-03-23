Маску хотят запретить интервью СМИ

Технологический миллиардер и глава DOGE Илон Маск нервирует американцев, получающих пособия, своими заявлениями о соцобеспечении. Из-за этого союзники Трампа считают, что Маску не стоит часто давать интервью в СМИ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники.

Маск возглавляет департамент государственной эффективности США (DOGE), который сокращает расточительные расходы и реформирует федеральные агентства.

После своего избрания президентом США Дональд Трамп заявил, что «мы не трогаем социальное обеспечение», а хотим сделать его более эффективным. Но Илон Маск, который сейчас обладает огромной властью по сокращению государственных расходов, недавно «выступил с критическими комментариями в адрес программы соцобеспечения».

«Это вступает в противоречие с обещаниями Трампа и беспокоит членов собственной партии президента. Некоторые союзники Трампа усомнились в том, должен ли миллиардер продолжать давать так много интервью СМИ», — сообщили NBC News четыре человека, знакомых с вопросом.

Союзники Трампа на Уолл-стрит и в конгрессе сообщили Белому дому и даже непосредственно президенту, что «Маска либо нужно убрать из эфира, либо нужно больше работать по сценарию».

На протест против Илона Маска вышли 400 человек

Противники Маска говорят, что он описывает социальное обеспечение как «крупнейшую финансовую пирамиду всех времен» и призывает ликвидировать программы поддержки».

Однако сам Маск больше упирает на проблему мошенничества и расточительства при распределении пособий. По его словам, пособия составляют большую часть федеральных расходов и проблему надо решать.

Тем не менее чиновники Белого дома заявили, что понимают, почему комментарии Маска о социальном обеспечении вызывают беспокойство у граждан.

«Но единственное, о чем им следует беспокоиться, — это о том, что говорит и что делает президент Соединенных Штатов. Мы не касались социального обеспечения. Мы не собираемся касаться социального обеспечения», — сказал источник в Белом доме.

Он добавил, что личное мнение Маска о социальном обеспечении не влияет на политику Трампа.