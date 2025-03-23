Папа Римский впервые появился на публике за последние пять недель

Папа Римский Франциск, госпитализированный 14 февраля, впервые появился перед верующими за последние пять недель. Он показался на балконе одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли для традиционного воскресного благословения, после чего его выписали из медицинского учреждения. Перед больницей собрались несколько сотен человек, прямую трансляцию вел портал Vatican News.

"Спасибо всем", - произнес Папа, у которого ослаблен голос после интенсивной кислородной терапии.

Позже пациент будет выписан. О выписке понтифика, который излечился от двухсторонней пневмонии, накануне сообщили его лечащие врачи. Но 88-летнему Франциску предписан двухмесячный покой. Дальнейшее лечение, в частности, по восстановлению голоса, он будет проходить в своей резиденции - ватиканской гостинице "Святой Марфы". Его деятельность должна быть значительно ограничена.