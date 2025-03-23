Организаторами протестов в Сербии являются американские заговорщики против президента США Дональда Трампа и несколько европейских разведывательных служб, рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом пишет ТАСС.

В Сербии в последние годы постоянно проходят акции протеста. Наиболее масштабные из них связаны с инцидентом в Нови-Саде, который унес жизни 15 человек.

«Цветную революцию в Сербии организовало «глубинное государство» США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб», — разъяснил Вулин.

Вучич спрогнозировал последствия протестов в Сербии

По его мнению, эти же силы стоят за нападками на президента Милорада Додика и Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины).

Вулин предположил, что цель атакующих состоит в том, чтобы разрушить Сербию и привести к власти прозападных политиков, которые будут выполнять все требования кураторов, в частности, введут санкции против России.