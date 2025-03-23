Макрона призвали уйти в отставку из-за слов о Путине

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выступил с инициативой о начале процедуры импичмента в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. Это заявление было сделано после того, как Макрон выразил мнение о необходимости оказывать давление на российского президента Владимира Путина. Об этом Филиппо заявил в своих соцсетях.

«Этот человек (Макрон — прим. URA.RU) опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X и поставил хештег «импичмент».

Так он отреагировал на высказывание президента Франции о том, что он намерен оказать давление на Путина.

Премьер Британии рассказал о своем отношении к Путину

Ранее Макрон заявил, что страны Европейского Союза могут разместить миротворческие силы на территории Украины без предварительного одобрения со стороны России. Он уточнил, что соответствующий план уже находится на завершающем этапе подготовки. Макрон подчеркнул, что каждое государство ЕС может направить на Украину до нескольких тысяч военнослужащих, передает «Национальная служба новостей».