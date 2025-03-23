Глава МИД Ирана заявил о нежизнеспособности СВПД

Тегеран не может вернуться к возобновлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в его текущем виде, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью изданию Khabar-e Online.

«СВПД в его нынешнем виде и тексте нежизнеспособен для нас. Наша ядерная ситуация значительно продвинулась, и мы не можем вернуться к прежним условиям», — цитирует его портал Iranintl.

При этом Аббас Аракчи отметил, что соглашение по иранской ядерной программе может послужить основой и моделью для будущих переговоров.

Ранее стало известно, что Великобритания, Германия и Франция обещали Ирану повлиять на Соединённые Штаты по поводу снятия санкций против страны.

В то же время американский лидер Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки.