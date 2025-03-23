Администрация президента США Дональда Трампа хочет достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля. Однако этот срок может сместиться из-за расхождений Москвы и Киева. В свою очередь Белый дом пока не согласился прекратить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Агентство отмечает, что источники знакомы с «планированием» переговоров по украинскому кризису. Информаторы попросили не называть их имена, поскольку данные вопросы «не являются публичными».

СМИ: Трамп готовится раскрыть правду о СВО

«Белый дом стремится заключить соглашение о перемирии к 20 апреля, к общему дню Пасхи для западной и православной церкви. Но в Вашингтоне признают, что сроки могут сдвинуться, учитывая большие расхождения между позициями двух сторон», — сообщили источники.

Bloomberg пишет, что ранее Россия выдвинула «максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия Украине», но Киев и его союзники отвергли это.

По словам источников, Белый дом, который до этого ненадолго приостановил поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, «до сих пор не согласился ни на какие ограничения».

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит в то, что «у нас довольно скоро будет полное прекращение огня».

В 2025 году дата католической Пасхи совпадает с датой православной (20 апреля), что случается раз в несколько лет.