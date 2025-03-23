Трамп: Путин не вторгался на Украину

Лидер США Дональд Трамп заявил в недавнем интервью, что во время его президентства Россия не совершала военных вторжений, включая и территорию Украины. Обсуждая свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп подчеркнул, что очень хорошо его знает.

«Он ни во что не вторгался, когда я был президентом», — сказал Трамп, сообщает The New York Times.

Президент США также отметил, что крупные конфликты с участием России, такие как военные действия в Грузии и аннексия Крыма, происходили при его предшественниках — Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, соответственно. По его словам, вторжение России на Украину началось уже при президенте Джо Байдене.

Трамп оценил общение с Путиным как рациональное

Также американский лидер прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным и выразил удивление по поводу того, что во время его президентства не произошло ни одной крупной стычки с Россией, несмотря на постоянное внимание к российской тематике в СМИ.

«Так что я знаю его очень хорошо», — сказал он.