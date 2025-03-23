Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции

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Мэр Анкары Мансур Яваш после решения суда об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу заявил журналистам, что «ему стыдно за правовую систему» Турции. Его слова передает РИА Новости.

Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции
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«Все заявления, утверждения и обвинения были обнародованы (в прессе) через 5 минут. Все это должно было быть конфиденциальным», — сказал он.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда.

19 марта сотрудники правоохранительных органов задержали Имамоглу по делу о коррупции и связях с террористами. Давая показания, чиновник отверг все предъявленные ему обвинения.

На фоне произошедшего в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку главе города. 21 марта массовые демонстрации прошли в ряде других крупных городов, включая Анкару и Измир.

Экрем Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Народно-республиканской партии Турции». Его считают главным соперником действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах. Голосование может состояться в 2027 году.

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