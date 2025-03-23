«Бесконечная война»: воюющая страна ударила сразу по двум соседним территориям

Израиль нанес удар по городу Тиру на юге Ливана, убив одного и ранив семерых человек и поставив под угрозу шаткое перемирие, положившее конец длившемуся год конфликту против “Хезболлы”, на фоне того, что 40 бывших заложников, выживших в плену ХАМАС, призвали израильское правительство прекратить эту "бесконечную войну".

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Удар по зданию был нанесен после того, как в субботу Израиль нанес десятки авиаударов по Ливану, что стало самым массированным воздушным нападением на соседнюю страну за последние четыре месяца, пишет The Guardian. В общей сложности, по данным министерства здравоохранения Ливана, шесть человек погибли, включая ребенка, и 28 получили ранения.

В Газе ХАМАС и палестинские СМИ сообщили в воскресенье, что в результате израильского авиаудара по Хан-Юнису был убит Салах аль-Бардавил, политический лидер ХАМАС. Масс-медиа, поддерживающие ХАМАС, сообщили, что в результате авиаудара погибли как Бардавил, член политического офиса организации, так и его жена.

Израильские авиаудары по Ливану стали самыми смертоносными с момента заключения 27 ноября соглашения о прекращении огня, положившего конец 13-месячным военным действиям между "Хезболлой" и Израилем, отмечает The Guardian. В частности, удар по Тиру, одному из крупнейших городов на юге Ливана, расположенному вдали от ливанской границы, привел к серьезной эскалации и угрожал нарушить хрупкое соглашение о прекращении огня.

Представитель израильских вооруженных сил заявил, что целью атаки стали “штаб-квартира командования, оперативники террористов, ракетные пусковые установки и склад оружия террористической ”Хезболлы"".

Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

Волна израильских авиаударов была вызвана запуском неизвестными группами из Ливана трех ракет, которые были перехвачены израильскими ВВС, подчеркивает The Guardian.

В заявлении, опубликованном в субботу днем, ливанская "Хезболла" отрицала какую-либо причастность к ракетным обстрелам и подчеркнула свою приверженность соглашению о прекращении огня. В заявлении шиитской группировки также говорилось, что заявления Израиля о том, что он стоит за этими ударами, это “всего лишь предлог для продолжения нападений на Ливан”.

На юге Ливана действуют различные палестинские группировки, а также другие вооруженные формирования, и не все они находятся под командованием "Хезболлы", напоминает The Guardian. Как израильские военные, так и министерство обороны Ливана заявили, что они выясняют, кто мог запустить ракеты. Ливанская армия заявила, что обнаружила и демонтировала, как она выразилась, три “примитивные ракетные установки” на юге Ливана после ракетного обстрела Израиля. На фотографиях, опубликованных армией, видны фрагменты бомб и три врытых в землю деревянных столба, которые, по-видимому, использовались для запуска ракет.

Министр обороны Ливана Мишель Менасса заявил, что страна “продолжает свои дипломатические, политические и военные усилия по обеспечению суверенитета Ливана”.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил о жесткой реакции на ракетный обстрел израильской пограничной деревни Метула.

“К Метуле и Бейруту будут относиться одинаково. Правительство Ливана несет полную ответственность за любой пожар, возникающий с его территории”, - пригрозил Кац.

Прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" остановило полномасштабные военные действия между двумя противоборствующими сторонами, хотя Израиль нанес сотни авиаударов по Ливану, несмотря на перемирие. Израиль утверждает, что оставляет за собой право в одностороннем порядке добиваться соблюдения любых нарушений режима прекращения огня в Ливане, и продолжает наносить удары по объектам, которые, по его словам, принадлежат "Хезболле" по всей стране.

"Хезболла" запустила ракеты вблизи израильского военного поста через неделю после установления режима прекращения огня, но с тех пор не совершала других нападений на Израиль. При этом ливанская группировка была серьезно ослаблена после войны с Израилем: большая часть ее высшего руководства погибла, тысячи ее бойцов погибли, а запасы оружия истощились.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам предупредил в субботу, что возобновление военных операций на юге Ливана может привести к повторному втягиванию страны в войну, и призвал министерство обороны обеспечить, чтобы ливанское государство, а не "Хезболла", принимало решение о вступлении Ливана в войну.

Миротворческие силы ООН, осуществляющие наблюдение за израильско-ливанской границей, предостерегли от дальнейшей военной эскалации, которая может привести к нарушению режима прекращения огня.

“Ситуация остается крайне нестабильной, и мы призываем обе стороны выполнять свои обязательства”, - говорится в заявлении, опубликованном в субботу.

В Израиле в субботу несколько тысяч протестующих вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, перекрыв ключевые магистрали по всей стране в рамках демонстрации против правительства Нетаньяху. Непосредственным поводом для гнева стала попытка правительства уволить Ронена Бара, главу агентства внутренней безопасности Шин Бет, - шаг, который был охарактеризован как попытка подорвать демократическую систему Израиля, но решение премьер-министра нарушить двухмесячное перемирие в Газе с помощью серии смертоносных авиаударов вызвало бурю негодования. это также подстегнуло демонстрации.

Сорок освобожденных заложников из плена ХАМАСА и 250 членов семей израильских солдат и гражданских лиц, все еще удерживаемых в Газе, подписали в пятницу письмо, в котором призвали Нетаньяху прекратить возобновившиеся военные действия Израиля и вернуться за стол переговоров, чтобы добиться освобождения оставшихся заложников, которые все еще находятся на территории Газы. В письме, направленном премьер-министру, они предупредили, что невыполнение этого требования обрекает остающихся еще в живых пленников на смерть.

“Это письмо было написано кровью и слезами, - говорится в тексте. – Оно было составлено нашими друзьями и семьями, чьи близкие были убиты в плену, и которые взывают: "Прекратите боевые действия. Вернитесь за стол переговоров и полностью завершите соглашение, которое вернет всех заложников, даже ценой прекращения войны”.

Подписавшие обращение люди обрушились с критикой на израильское правительство за то, что оно “предпочло бесконечную войну спасению и возвращению заложников и тем самым принесло их в жертву. Это преступная политика – у вас нет полномочий приносить в жертву 59 человек’.

Письмо поступило после того, как министр обороны Израиля в пятницу заявил, что он дал указание военным “захватить больше территории” в Газе и пригрозил аннексировать часть территории, если ХАМАС не освободит израильских заложников, все еще удерживаемых на разрушенной территории.

В последние дни израильские официальные лица усилили свои угрозы, призывая палестинцев в Газе свергнуть ХАМАС или ответить за последствия. “Я приказал армии захватить больше территории в Газе, - говорится в заявлении министра обороны Каца. - Чем больше ХАМАС будет отказываться освобождать заложников, тем больше территории он потеряет, которая будет аннексирована Израилем”.

Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что с момента возобновления бомбардировок погибло более 500 человек, что считается одним из самых высоких показателей с тех пор, как более 17 месяцев назад началась война с нападением ХАМАСА на Израиль.

В январе была достигнута договоренность о трехэтапном прекращении огня, но Израиль отказался начать переговоры о реализации второго этапа, который должен был привести к возвращению всех заложников, выводу израильских войск из Газы и окончательному прекращению боевых действий, напоминает The Guardian. Вместо этого Израиль предложил новый план, который, как сообщается, был предложен посланником США Стивом Уиткоффом, предусматривающий перемирие сроком от 30 до 60 дней и освобождение всех оставшихся заложников. Израиль не упомянул об освобождении большего числа палестинских заключенных – ключевом компоненте первого этапа.

В субботу движение ФАТХ, возглавляемое президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, призвало ХАМАС отказаться от власти, чтобы сохранить “существование” палестинцев в секторе Газа.

“ХАМАС должен проявить сострадание к Газе, ее детям, женщинам и мужчинам”, - заявил представитель ФАТХ Монтер аль-Хайек в сообщении, направленном AFP, призвав группировку боевиков “отойти от управления и полностью признать, что предстоящая битва приведет к прекращению существования палестинцев”, если она сохранится. у власти в Газе.

В пятницу ХАМАС заявил, что все еще обсуждает предложение Уиткоффа и другие предложения, выдвинутые посредниками, включая Египет.

Ожесточенные бои разгораются на фоне ожесточенной борьбы Нетаньяху с судебной системой Израиля после того, как Верховный суд заблокировал его попытку уволить главу внутренней разведки "Шин Бет", который расследовал предполагаемые нарушения национальной безопасности ближайшими помощниками Нетаньяху, включая утечку секретных документов иностранным СМИ. предположительно, он брал деньги у Катара, который, как известно, оказал значительную финансовую помощь ХАМАСУ. На фоне протестов против решения министров уволить Бара верховный суд в пятницу заморозил это решение до тех пор, пока суд не рассмотрит петиции, поданные оппозицией и неправительственными организациями против увольнения.

Нетаньяху заявил в соцсетях, что “правительство Израиля решит”, кто возглавит агентство внутренней безопасности, написав:

“Государство Израиль - это правовое государство, и согласно закону, правительство Израиля решает, кто будет главой Шабака”.

Около 1200 человек, в основном гражданские лица Израиля, погибли в результате внезапного нападения ХАМАСА в октябре 2023 года, напоминает The Guardian. В результате последовавшего израильского наступления на Газу погибло более 49 тысяч человек, и тоже в основном гражданских лиц.