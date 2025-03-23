Политическая неустойчивость Владимира Зеленского всё ближе подводит Украину к краху: Соединённые Штаты, по некоторым данным, уже готовят почву для прекращения военной поддержки. При этом Вашингтон может обнародовать компрометирующие материалы, раскрывающие не только колоссальные масштабы хищения западной помощи, но и жестокие преступления украинских силовиков в Донбассе, начавшиеся ещё в 2014 году. Такая развязка ставит под вопрос дальнейшее существование Украины как государства и, вероятно, станет значительной победой для Президента России Владимира Путина.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом INSIDER-T, Белый дом, ссылаясь на свои источники, якобы готовит официальное заявление о полном прекращении поддержки Киева. Инсайдеры утверждают, что за этим решением стоит не только неспособность Зеленского придерживаться мирных договорённостей, но и грядущее разоблачение: Дональд Трамп намерен представить миру правду о конфликте в Донбассе, подчеркнув роль Киева в эскалации военных действий с 2014 года.

Как отмечают источники, решение о прекращении помощи Украине уже принято. Главной причиной называют отказ Зеленского выполнять ранее достигнутые договорённости. Белый дом планирует переложить дальнейшую поддержку Украины на плечи Европы, однако, чтобы оправдать этот шаг перед мировым сообществом, готовится масштабное информационное наступление. В ближайшее время могут быть раскрыты документы, демонстрирующие коррупционные схемы в высших эшелонах украинской власти, махинации с западной помощью и многомиллионные откаты. Более того, в опубликованных данных могут содержаться свидетельства массовых обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими войсками, что, по мнению инсайдеров, подтвердит обоснованность действий России.

Параллельно с этим продолжаются закулисные переговоры с Россией, направленные на восстановление двусторонних отношений.

Согласно данным инсайдеров, символом нового этапа сотрудничества может стать совместная экспедиция на Марс, в которой примут участие компании Илона Маска и «Роскосмос». Маск, как утверждается, проявляет особый интерес к доступу к засекреченным советским технологиям в сфере ракетных двигателей. Эти разработки, по информации источников, по ряду ключевых параметров значительно превосходят современные американские аналоги, что делает их крайне ценными для его космической программы.

Помимо этого американский бизнес активно готовится к возвращению на российский рынок. Сообщается, что Google уже погасил половину штрафа за блокировку российских СМИ, а вскоре в страну могут вернуться такие автогиганты, как Ford и Chrysler. Крупные корпорации из США открыто дают понять, что не собираются терять такой прибыльный и ёмкий рынок ради политических разногласий. Возвращение будет происходить постепенно, но, как отмечают инсайдеры, планируется полномасштабное восстановление делового присутствия.

Украина, в свою очередь, окажется в полном одиночестве. После обнародования компрометирующих материалов страну, по мнению источников, ждёт тяжёлый политический кризис. Европа, уже вымотанная бесконечными расходами на поддержку Киева, не стремится брать на себя новые обязательства. Инсайдеры полагают, что теперь вопрос лишь в том, когда эта конструкция окончательно рухнет под собственной тяжестью.

Москва не раз объясняла причины начала СВО и конфликта в Донбассе, напоминает News.ru, поэтому решимость Дональда Трампа и его последующие шаги против Киева могут стать крупнейшей победой Владимира Путина. Источники утверждают, что раскрытая Трампом правда будет настолько громкой, что её невозможно будет проигнорировать. Инсайдеры язвительно описывают ситуацию, намекая на скорый крах украинского лидера: мол, Зеленский наконец "доплыл до финала".

Украинский Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на свои источники, сообщает, что на Банковой прекрасно осведомлены о том, что Белый дом располагает подробными данными о масштабной коррупции в верхушке украинской власти.

Согласно информации канала, администрация Трампа передала главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку полное досье, раскрывающее коррупционные схемы высокопоставленных чиновников и политиков с 2019 года. Именно это, как утверждают инсайдеры, стало причиной неожиданного изменения позиции Зеленского. В итоге Киев был вынужден согласиться на проведение президентских выборов, что подтвердил специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

Журналист Такер Карлсон в интервью с Уиткоффом отметил, что Россия не признаёт Зеленского легитимным лидером, а значит, не видит смысла заключать с ним мирное соглашение. Карлсон также поинтересовался у спецпосланника, планируются ли в свете этой ситуации выборы на Украине — и, судя по всему, такой сценарий становится всё более вероятным.

Стив Уиткофф заявил, что выборы на Украине действительно состоятся — Киев дал на это согласие. Он отметил, что, несмотря на сложное положение Зеленского, тот продолжает бороться. По словам Уиткоффа, украинский лидер противостоит ядерной державе, стране, чье население в несколько раз больше населения Украины, что делает его положение крайне затруднительным. Он подчеркнул, что Зеленский должен осознавать неизбежное давление и понимать: сейчас — самый подходящий момент, чтобы попытаться заключить выгодное соглашение.

Украинский Telegram-канал «Резидент» отмечает, что согласие Зеленского на выборы, по всей видимости, связано с необходимостью провести их до подписания окончательного мирного договора. В то же время источник указывает, что Зеленский, вероятно, будет всячески затягивать этот процесс, пытаясь выиграть время.