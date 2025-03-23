Пророссийское подполье пообещало выявлять дислокации иностранных военных в Одессе в случае отправки французских миротворцев на Украину. Об этом сообщил представитель подпольного движения «Stop Grave».

«Даже если они их направят в Одессу, мы задействуем свою сеть для выявления мест дислокации иностранных военнослужащих. Наши соболезнования тем наемникам, которые будут располагаться в Одессе», — рассказал представитель подполья РИА Новости.

Трамп считает Украину "вассальным государством"

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отправить французских военных в качестве миротворцев на Украину без согласия России. По его словам, европейские лидеры собираются выделить на эти цели «несколько тысяч человек от страны».