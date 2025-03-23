После телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам. Об этом пишет The Hill.

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По мнению автора, Британия всегда рассматривала Россию сквозь «русофобскую линзу», и сегодня Соединенное Королевство, будучи «средней державой», плохо приспосабливается к утрате статуса империи. Европе нужна Россия в качестве врага, чтобы оправдывать траты на безопасность и удерживать вместе постепенно распадающийся Евросоюз, говорится в тексте.

«Украина используется в прокси-войне по причинам, которые не имеют ничего общего с тем, что в интересах страны. Границы Украины перерисовываются, а ее суверенная территория переопределяется силами, внешними по отношению к стране», — пишет The Hill.

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В материале отмечается, что сегодня Украина суверенна лишь номинально, а Великобритания, США, ЕС и Россия решают посредством территориальных уступок и политического контроля, как будет выглядеть ее независимость.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что президент России не должен получить право вето по поводу присутствия миротворцев стран Запада на территории Украины.

Ранее премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина.