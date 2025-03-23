Советник Милея назвал проблемой Аргентины ее жителей

ТАСС

Глава консультативного совета президента Аргентины Демиан Рейдель, выступая на международном инвестиционном форуме, назвал главной проблемой страны ее жителей.

Советник Милея назвал проблемой Аргентины ее жителей
© РИА Новости
"У нас большая территория, у нас есть источники энергии, у нас есть вода. И все это в холодном климате, что является вишенкой на торте для охлаждения ИИ-систем. И это в зоне, где нет вооруженных конфликтов, цунами, землетрясений. Конечно, проблема с этой зоной в том, что она населена аргентинцами", - сказал Рейдель на мероприятии, посвященном перспективам развития новых технологий в Аргентине, в том числе искусственного интеллекта.

В своем выступлении Рейдель отмечает, что Аргентина вызывает недоверие у иностранных инвесторов из-за макроэкономической нестабильности и отсутствия достаточных юридических гарантий. "В нашей истории были примеры того, как мы не соблюдали контракты", - добавил он. По его словам, правительство "исправило проблему", поскольку "стабилизирует макроэкономику и дает юридические рамки, которые демонстрируют, что на этот раз Аргентина настроена вести бизнес".

После того, как отрывок с выступлением советника Милея стал распространяться в соцсетях и привлек внимание местных СМИ, в адрес аргентинского правительства стали звучать обвинения в неуважении жителей страны. Сам Рейдель сначала в X предложил "тем, кто изображает обиженных, найти честную работу", однако позднее опубликовал новое сообщение, в котором извинился за "недопонимание, вызванное его словами".

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