Советник Милея назвал проблемой Аргентины ее жителей

Глава консультативного совета президента Аргентины Демиан Рейдель, выступая на международном инвестиционном форуме, назвал главной проблемой страны ее жителей.

"У нас большая территория, у нас есть источники энергии, у нас есть вода. И все это в холодном климате, что является вишенкой на торте для охлаждения ИИ-систем. И это в зоне, где нет вооруженных конфликтов, цунами, землетрясений. Конечно, проблема с этой зоной в том, что она населена аргентинцами", - сказал Рейдель на мероприятии, посвященном перспективам развития новых технологий в Аргентине, в том числе искусственного интеллекта.

В своем выступлении Рейдель отмечает, что Аргентина вызывает недоверие у иностранных инвесторов из-за макроэкономической нестабильности и отсутствия достаточных юридических гарантий. "В нашей истории были примеры того, как мы не соблюдали контракты", - добавил он. По его словам, правительство "исправило проблему", поскольку "стабилизирует макроэкономику и дает юридические рамки, которые демонстрируют, что на этот раз Аргентина настроена вести бизнес".

После того, как отрывок с выступлением советника Милея стал распространяться в соцсетях и привлек внимание местных СМИ, в адрес аргентинского правительства стали звучать обвинения в неуважении жителей страны. Сам Рейдель сначала в X предложил "тем, кто изображает обиженных, найти честную работу", однако позднее опубликовал новое сообщение, в котором извинился за "недопонимание, вызванное его словами".