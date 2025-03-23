Маск заявил о призывах крупной партии в ЮАР к геноциду белых

В ЮАР действует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, заявил американский предприниматель Илон Маск, который родился и рос в Претории.

Маск прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), который опубликовал видео с мероприятия, где звучал лозунг, призывающий к насилию в отношении «буров (фермеров-африканеров) и белых фермеров», передает РИА «Новости».

«Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых», – заявил Маск, отметив, что опубликовано свежее видео, на котором «целая арена скандировала (лозунги) об убийстве белых людей».

В своем заявлении он упомянул о недавно принятом правительством ЮАР законе, который позволяет изымать имущество у белых без компенсации. Он выразил недоумение отсутствием возмущения в «традиционных СМИ».

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Предприниматель также затронул вопрос о лицензии для спутниковой связи Starlink в ЮАР, отметив, что его компания SpaceX не может получить разрешение на работу в стране, так как он не темнокожий. В начале марта Маск уже заявлял, что именно по этой причине Starlink недоступен в ЮАР. По данным Bloomberg, переговоры о работе спутниковой сети в ЮАР зашли в тупик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель The New York Times Уильям Шоки отметил, что взгляды Маска могут быть связаны с его воспитанием в условиях апартеида в Южной Африке. Маск высказался против закона Южно-Африканской Республики о земельной экспроприации, назвав его расистским. Посол ЮАР Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата в США. США заявили, что ЮАР проводит политику, противоречащую американским интересам, и обвинили южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.