NBC: США намерены лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

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Администрация президента США Дональда Трампа собирается лишить временного юридического статуса свыше 530 тыс. мигрантов.

США намерены лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов
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Как утверждает телеканал NBC, речь идёт о мигрантах, въехавших по специальной программе, введённой при экс- президенте США Джо Байдене в 2023 году. Уточняется, что в случае одобрения инициативы срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля.

«Администрация Трампа намерена лишить временного юридического статуса более чем 530 тыс. человек, прибывших в США с Кубы, Гаити, из Никарагуа и Венесуэлы...», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо.

Британия, в свою очередь, по информации The Times, рассматривает возможность отправки беженцев в балканские страны.