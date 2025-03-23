Президент США Дональд Трамп считает Украину "вассальным государством". Такое мнение выразил аналитик CNN Марк Галеотти.

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Галеотти предположил, что Дональд Трамп и президент России Владимир Путин солидарны во мнении об особом положении великих держав на мировой арене.

"Дональд Трамп ясно дал понять, что, по его мнению, крупнейшие и самые могущественные страны должны получить то, что они хотят - будь то Гренландия, Панамский канал или часть Украины", - заявил аналитик.

При этом он назвал ключевым моментом то, что Трамп считает Украину "купленным и оплаченным вассальным государством", которое должно "знать свое место" и принять те условия мирной сделки, которые ей предложит Вашингтон. До этого Галеотти писал, что у президента Украины Владимира Зеленского не получилось склонить Трампа на свою сторону.