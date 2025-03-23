Британия может отправить беженцев в балканские страны

Британия планирует депортировать беженцев в балканские страны
Великобритания рассматривает возможность высылки просителей убежища в балканские государства. Об этом 21 марта 2025 года сообщила британская газета The Times, ссылаясь на правительственные источники.
Как следует из статьи, кабинет министров разрабатывает инициативы по организации за пределами страны ряда «центров возвращения», куда будут направляться мигранты после отрицательного решения по их заявкам на убежище и исчерпания всех возможностей обжалования.
Подчеркивается, что с этой целью британские министры намерены обратиться к балканским странам, в частности к Албании, Сербии, Боснии и Северной Македонии. При реализации этой программы Лондон будет обязан выплачивать принимающей стороне компенсацию за каждого репатриированного.
Более того, по информации издания, британский премьер-министр Кир Стармер выражает заинтересованность в коллаборации с другими европейскими государствами, планирующими открытие центров для возвращения беженцев.
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