Британия может отправить беженцев в балканские страны

Великобритания рассматривает возможность высылки просителей убежища в балканские государства. Об этом 21 марта 2025 года сообщила британская газета The Times, ссылаясь на правительственные источники.

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Как следует из статьи, кабинет министров разрабатывает инициативы по организации за пределами страны ряда «центров возвращения», куда будут направляться мигранты после отрицательного решения по их заявкам на убежище и исчерпания всех возможностей обжалования.

Подчеркивается, что с этой целью британские министры намерены обратиться к балканским странам, в частности к Албании, Сербии, Боснии и Северной Македонии. При реализации этой программы Лондон будет обязан выплачивать принимающей стороне компенсацию за каждого репатриированного.

Более того, по информации издания, британский премьер-министр Кир Стармер выражает заинтересованность в коллаборации с другими европейскими государствами, планирующими открытие центров для возвращения беженцев.

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