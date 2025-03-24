СМИ: Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции

Лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планирует сформировать правительство, уступив в вопросе наращивания госдолга ФРГ. Теперь не исключены новые уступки в вопросах миграции и социальных расходов, которые разочаруют правый электорат и поставят под вопрос будущее партии, пишет европейское издание Politico.

В начале марта ХДС/ХСС начал переговоры о создании нового коалиционного правительства с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Для ХДС/ХСС, набравшего на парламентских выборах 23 февраля наибольшее количество голосов избирателей, социал-демократы - единственный возможный партнер для формирования кабинета, с правой "Альтернативой для Германии" ("АдГ") блок сотрудничать не будет.

СДПГ долго стремилась к изменению Основного закона страны, чтобы ослабить "долговой тормоз" - жесткое правило, запрещающее финансировать бюджет новыми долговыми заимствованиями сверх определенного уровня. Этот вопрос стал одной из главных причин распада предыдущей коалиции, которую возглавлял канцлер Олаф Шольц.

На прошлой неделе при поддержке ХДС/ХСС парламент Германии принял соответствующие изменения, что позволит нарастить расходы на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом €500 млрд.

Как указывает Politico, теперь добившиеся желаемого социал-демократы не пойдут навстречу ХДС/ХСС в основных вопросах политической повестки блока - ужесточении миграционного регулирования и урезании раздутых социальных расходов. Позиции двух партий по этим проблемам радикально расходятся, и утратив основной рычаг влияния, консервативный блок вряд ли сможет добиться существенных уступок от СДПГ. Как следствие, прогнозирует Politico, самому Мерцу придется "сдвигаться влево" и отходить от собственных предвыборных обещаний. Лидер ХДС/ХСС ранее заявлял, что партия снова станет правым политическим блоком и уйдет от ошибочной политики центризма Ангелы Меркель, но саму сделку с СДПГ уже "можно рассматривать как откровенно меркелевский шаг".

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Мерц рискует на этом фоне утратить поддержку своего консервативного электората и побудить все больше немецких граждан поддерживать более правую "АдГ". Политика уступок социал-демократам ослабит блок ХДС/ХСС и поставит под вопрос его будущее как более умеренной альтернативы "АдГ", считает издание.

Существующие жесткие разногласия по вопросам миграции и социальных расходов между ХДС/ХСС и СДПГ рискуют также затянуть процесс формирования нового коалиционного правительства. Изначально Мерц заявлял, что переговоры могут закончиться к Пасхе, однако соглашение может быть достигнуто значительно позже, добавляет Politico.