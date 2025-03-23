Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что у Украины не было возможности для успешного контрнаступления даже до начала широкомасштабного наступления в 2023 году.

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Он отметил, что для успешного наступления необходимо соотношение сил не менее три к одному, а лучше пять к одному, в то время как в конфликте с Россией это соотношение было в пользу последней. Поэтому, по его словам, было очевидно, что контрнаступление не сможет освободить все оккупированные территории.

Павел подчеркнул важность поддержки Украины для сохранения имеющихся территорий и создания условий для прекращения огня и достижения мира, передает «Газета.ру».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил журналисту Такеру Карлсону, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в критическом положении в Курской области из-за окружения. Уиткофф отметил, что президент России Владимир Путин стремится к мирному разрешению конфликта.

4 марта министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил, что в страну перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Он добавил, что нефтеперерабатывающие заводы в Чехии хорошо подготовлены к подобным обстоятельствам, а также отметил наличие надежной системы государственных резервов и отсутствие дефицита сырья для чешских компаний и домохозяйств.