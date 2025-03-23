Раскрыты детали секретного договора Байдена о Венесуэле

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в обход санкций разрешила нефтяной корпорации Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы.

Как утверждает Bloomberg, речь идёт о секретном дополнении к генеральной лицензии Минфина США, которая официально разрешала компании ограниченные финансовые операции в Венесуэле, при этом прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро.

В 2023 году компания задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около $300 млн.

«Администрация президента Дональда Трампа расторгла соглашение и потребовала от техасского нефтяного гиганта свернуть операции в Венесуэле», — говорится в статье.

Ещё в 2023 году сообщалось, что Chevron и европейские компании намерены увеличить добычу нефти в Венесуэле.

В Rebelión при этом отмечали, что США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть.