Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск поделился необычным фокусом. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

За трюком наблюдала новая девушка Маска — Шивон Зиллис. Немного дальше за тем же столом сидел американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Илон Маск пригрозил судом Пентагону. Он обвинил сотрудников министерства обороны США в намеренном «сливе» ложной информации газете The New York Times.

Маск поссорился с госсекретарем США

До этого NYT со ссылкой на двух чиновников сообщила, что Пентагон ознакомит Маска с планами США на случай вооруженного конфликта с Китаем.