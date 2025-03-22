Стало известно о неожиданной роли спецпосланника Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио вынужден соперничать за влияние на внешнюю политику страны со спецпосланником президента Соединённых Штатов по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, сообщает CNN со ссылкой на источники. Аналитики удивлены тому, что Уиткофф стал ключевым игроком в этой сфере.

Уиткофф появился как гром среди ясного неба. [Президент США Дональд] Трамп любит его, — сообщили источники.

Ранее Уиткофф пообещал ослабить санкции против России, когда будет достигнута окончательная договоренность о прекращении огня на Украине. При этом Москва и Вашингтон пока не обсуждали эту тему. Однако спецпосланник не исключил, что вопрос санкций может стать актуальным позже.

Также Уиткофф сказал, что отношения России и США развиваются в позитивном направлении благодаря президенту России Владимиру Путину и Трампу. Он назвал политиков великими лидерами. По мнению спецпосланника американского президента, в конечном итоге именно это приведет к установлению долгосрочного мира.

Заявления спецпредставителя Трампа повергли Украину в панику

До этого британское издание Sky News опубликовало материал, в котором утверждалось, что Уиткофф ждал встречи с Путиным восемь часов. По мнению авторов, российский лидер якобы пытался таким образом оказать на спецпосланника психологическое давление.