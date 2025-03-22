Украину назвали «вассальным государством» американцев

С точки зрения президента США Дональда Трампа, Украина является вассальным государством американцев. Такое мнение высказал аналитик СNN Марк Галеотти.

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По словам аналитика, американский лидер считает, что может пожертвовать интересами Киева ради сделки с Москвой.

Он отметил, что в конфликте на Украине проигрывают обе стороны, но «украинцы проигрывают быстрее».

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник заявил, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление американского лидера Дональда Трампа к быстрым результатам.