Националисты на Украине могут устроить военный переворот правительству Владимира Зеленского, если оно не будет следовать желательному для них курсу. С таким мнением выступил профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Присутствует вполне осязаемая угроза для этого или следующего правительства Украины, что ему будет брошен вызов — не только на политической арене, но и посредством военного переворота или восстания», — отметил эксперт.

По словам Петро, царящее на Украине беззаконие и раскол в среде самих националистов уже привели к росту насилия, в том числе к нескольким убийствам, включая скандально известную экс-депутата Ирину Фарион.

Элита ВСУ готовит заговор против Зеленского:

Ранее глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий призвал Владимира Зеленского присвоить Ирине Фарион звание героя республики. До этого стало известно, что во Львове переименуют Техническую улицу в честь Фарион.

При жизни Фарион была известна своими ультранационалистическими заявлениями, а также популяризацией украинского языка. На этой почве у нее возник конфликт с националистическим батальоном «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).