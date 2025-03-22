В Киевской области была объявлена воздушная тревога

В семи украинских областях была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в Киевской области, а также Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Чериговской, Полтавской и Сумской областях.

Тревога объявлялась сначала в Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях, через 22 минуты в Харьковской, еще через 17 25 в Кировоградской и Полтавской, а еще через 17 в Киевской.

Сирены с начала дня срабатывали во многих украинских регионах неоднократно.