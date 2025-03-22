Илон Маск отомстил возможной матери одного из своих детей

Американский бизнесмен Илон Маск значительно сократил финансовую поддержку своего предполагаемого ребенка от писательницы Эшли Сент-Клер, пишет издание People. Миллиардер сделал этот шаг как ответ на предъявление иска со стороны писательницы, утверждающей, что он является отцом ее сына.

Илон Маск нанес серьезный финансовый ущерб своему ребенку и значительно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке, — заявили адвокаты Сент-Клер.

26-летняя Эшли Сент-Клер утверждает, что родила сына от Илона Маска, после чего стала добиваться единоличной опеки, хотя тот, по ее же словам, лично отказался от участия в его воспитании. Кроме того, писательница заявляет, что бизнесмен вынуждал ее скрывать беременность. Эшли подала в суд, чтобы установить отцовство и порядок выплаты алиментов.

У Илона Маска родился 14-й ребенок

Ранее Илон Маск выставил на аукцион культовый логотип социальной сети Twitter, который когда-то украшал здание его штаб-квартиры. Покупателю, пожалевшему остаться неизвестным, лот обошелся почти в $35 тысяч (2,9 млн рублей). Голубая птица, некогда являвшаяся символом «Твиттера», была демонтирована в 2023 году, через год после того, как Илон Маск приобрел соцсеть и переименовал ее в X.