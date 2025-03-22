Илон Маск отомстил возможной матери одного из своих детей

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Американский бизнесмен Илон Маск значительно сократил финансовую поддержку своего предполагаемого ребенка от писательницы Эшли Сент-Клер, пишет издание People. Миллиардер сделал этот шаг как ответ на предъявление иска со стороны писательницы, утверждающей, что он является отцом ее сына.

Илон Маск отомстил возможной матери одного из своих детей
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Илон Маск нанес серьезный финансовый ущерб своему ребенку и значительно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке, — заявили адвокаты Сент-Клер.

26-летняя Эшли Сент-Клер утверждает, что родила сына от Илона Маска, после чего стала добиваться единоличной опеки, хотя тот, по ее же словам, лично отказался от участия в его воспитании. Кроме того, писательница заявляет, что бизнесмен вынуждал ее скрывать беременность. Эшли подала в суд, чтобы установить отцовство и порядок выплаты алиментов.

У Илона Маска родился 14-й ребенок

Ранее Илон Маск выставил на аукцион культовый логотип социальной сети Twitter, который когда-то украшал здание его штаб-квартиры. Покупателю, пожалевшему остаться неизвестным, лот обошелся почти в $35 тысяч (2,9 млн рублей). Голубая птица, некогда являвшаяся символом «Твиттера», была демонтирована в 2023 году, через год после того, как Илон Маск приобрел соцсеть и переименовал ее в X.