Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС

Lenta.ru

Венгрия будет и далее выступать против членства Украины в Европейском союзе (ЕС) до решения проблем венгерского национального меньшинства Закарпатья. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС
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«Сегодня мы обсудили по телефону с моей новой австрийской коллегой продолжающиеся нарушения прав венгерской общины в Закарпатье и интеграционные усилия Украины (...) Ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также уточняется, что Сийярто обсудил эту ситуацию со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер. Он поблагодарил ее за усилия по решению этой проблемы, но подчеркнул, что Украина отказывается до сих пор ее решать.

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Ранее пограничная служба Украины ужесточила контроль на границе с Венгрией и Румынией в Закарпатье. При этом для патрулирования границы планируется использовать беспилотники и пилотируемую авиацию. Как предполагается, эти меры снизят количество правонарушений и позволят быстро реагировать на угрозы безопасности.

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