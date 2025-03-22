Одна страна Запада назвала условие согласия на членство Украины в ЕС

Венгрия будет и далее выступать против членства Украины в Европейском союзе (ЕС) до решения проблем венгерского национального меньшинства Закарпатья. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

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«Сегодня мы обсудили по телефону с моей новой австрийской коллегой продолжающиеся нарушения прав венгерской общины в Закарпатье и интеграционные усилия Украины (...) Ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также уточняется, что Сийярто обсудил эту ситуацию со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер. Он поблагодарил ее за усилия по решению этой проблемы, но подчеркнул, что Украина отказывается до сих пор ее решать.

В ЕС возмутились блокировкой Венгрией вступления Украины

Ранее пограничная служба Украины ужесточила контроль на границе с Венгрией и Румынией в Закарпатье. При этом для патрулирования границы планируется использовать беспилотники и пилотируемую авиацию. Как предполагается, эти меры снизят количество правонарушений и позволят быстро реагировать на угрозы безопасности.