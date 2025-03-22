В Канаде собрались распустить парламент

В воскресенье, 23 марта, премьер-министр Канады Марк Карни попросит генерал-губернатора распустить парламент. Такой прогноз опубликовало CBC.

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Это означает, что в Канаде скоро стартует новая избирательная кампания. Выборы в парламент, по прогнозам, пройдут 28 апреля. Опросы показывают, что победу на них одержит Либеральная партия.

Ранее Карни заявил, что его стране следует работать только с надежными союзниками. Однако к таковым он отнес не США, а Францию. По его словам, путь к построению сильных экономик лежит через сотрудничество, а не конфронтацию. Карни назвал Канаду «самой европейской из неевропейских стран».

Что касается возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом, то канадский премьер-министр согласился встретиться с ним, если глава Белого дома продемонстрирует уважение к канадскому суверенитету.