Замедление объемов торговли между Россией и Сербией, обусловленное санкционным давлением, стабилизируется в конце года. Об этом заявил Ненад Попович, министр правительства Сербии, в ходе встречи с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

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В 2022 году двусторонний товарооборот достиг отметки в 4,2 миллиарда долларов США, однако в 2024 году произошло снижение до 2,4 миллиарда долларов.

Сербский министр подчеркнул наличие значительных перспектив для расширения сотрудничества между двумя странами в таких областях, как передовые технологии, цифровое развитие, робототехника и фармацевтическая промышленность.

Попович выразил уверенность в том, что совместными усилиями с предпринимательским сообществом заложен прочный фундамент для будущего роста. Он также выразил надежду на интенсивное развитие сотрудничества в ближайшие годы, подчеркнув, что взаимодействие между правительствами и лидерами двух стран будет способствовать активизации деятельности предпринимателей как на российском, так и на сербском рынках, сообщает РИА «Новости».

22 марта 2025 года вице-премьер Сербии Александр Вулин признал ошибочным голосование Белграда в поддержку резолюции против России в Генеральной Ассамблее ООН в связи с конфликтом на Украине. Вместе с тем, он подчеркнул, что Сербия не присоединилась к санкционным мерам, введенным западными странами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин намерен провести переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем в рамках ожидаемого визита сербского лидера в Москву 9 мая 2025 года.