В Прибалтике захотели заминировать границу с Россией

В Минобороны Литвы заявили о планах усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, речь идет о решение минировать территорию. Оно было принято по итогам встречи министров обороны стран Балтии.

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«На основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», - говорится в заявлении ведомства.

Финансирование планируется за счет средств Евросоюза, отметили в литовском Минобороны. Встреча состоялась в Вильнюсе.

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Напомним, в прошлом году стало известно о польском проекте «Восточный щит», который предполагает создание огневых позиций и логистических узлов на границе с РФ и Белоруссией. Варшава намерена выделить на эти цели два с половиной миллиарда долларов.