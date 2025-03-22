На Украине начали выдавать «черные метки»

Приложение для военнообязанных на Украине «Резерв плюс» начало присваивать пользователям особые метки, которые фактически означают повестку. Об этом рассказало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале

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«В учетной записи неожиданно появляется красная полоса со специфичным значком с просьбой обновить данные. При обновлении сразу же выскакивает сообщение с красной полосой, что есть нарушение правил военного учета», — описали ситуацию журналисты.

По сообщению издания, украинцы, которые получили «черную метку», не успевали даже добраться до территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) — документы у них проверяли уже на пути к ним. При этом власти Украины обещали не рассылать повестки через приложение «Резерв плюс», а использовать его для бронирования от мобилизации.

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