На Филиппинах нашли пропавшего россиянина

Пропавший в горах Филиппин россиянин обнаружен живым. Его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в посольстве России на Филиппинах, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что поисково-спасательная операция шла два дня. Сегодня россиянина нашли в районе г. Амлан.

«Был найден российский гражданин А. Чернов, пропавший на Филиппинах в составе группы иностранных туристов (6 человек) 19 марта. По имеющимся сведениям, жизни соотечественника ничего не угрожает», — рассказали в посольстве.

Накануне филиппинские СМИ сообщили, что группа иностранцев пропала в районе вулкана Талинис. Разыскивались 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и канадец. Туристы отправились в поход без снаряжения, необходимого для долгого пребывания в горах.