Трамп дал задание военным

Президент США Дональд Трамп потребовал в короткие сроки разработать систему обороны «Золотой купол», которая сможет защитить страну от ракетных ударов большой дальности. Специалисты рьяно взялись за дело, пишут обозреватели Закари Коэн и Орен Либерман в статье для CNN.

По данным авторов статьи, Трамп желает, чтобы в США создали многоуровневую систему, похожую на израильский «Железный купол». В создании системы ПРО задействованы крупнейшие корпорации.

В настоящее время «Золотой купол» не существует даже на бумаге, все обсуждения носят чисто концептуальный характер. Это делает практически невозможным прогнозирование будущих расходов, пояснили журналисты.

«Системы [«Железный» и «Золотой» куполы] на порядок отличаются друг от друга. На практике сравнение — это не столько яблоки с апельсинами, сколько яблоки с авианосцами», — разъяснили обозреватели.

«Железный купол» избирательно защищает населенные пункты от угроз ближнего радиуса действия в стране размером с Нью-Джерси; Трамп хочет космическую систему ПРО, способную защитить все Соединенные Штаты от современных баллистических и гиперзвуковых ракет, уточнили эксперты.

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Отставной контр-адмирал Марк Монтгомери подчеркнул, что создание глобальной системы противоракетной обороны может быть возможным через 7–10 лет, но даже тогда у нее будут серьезные ограничения.

По его мнению, потенциально она сможет защитить только критически важные федеральные здания и крупные города.