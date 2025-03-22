Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что лидер РФ Владимир Путин не стремится к захвату Украины или Европы. Он также признал легитимность референдумов в новых регионах России и раскритиковал позицию Европы, назвав ее взгляды упрощенными. Эти высказывания повергли Украину в панику.

«Я думаю, этот вопрос остается открытым для обсуждения. Но я также считаю, что если будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не сможет присоединиться к НАТО», – передает слова спецпредставителя «ИноСМИ».

Уиткофф раскритиковал позицию Европы, заявив, что она «встала в позу» и демонстрирует упрощенный взгляд на ситуацию. По его мнению, европейские страны не учитывают сложность конфликта и его исторический контекст. Уиткофф сообщил, что текущие переговоры между США, Украиной и Россией направлены на достижение 30-дневного перемирия. В этот период стороны планируют обсудить полное прекращение огня. Также он анонсировал восстановление моратория на удары в Черном море в ближайшее время.

Спецпредставитель отметил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции как США, так и России. Однако он не исключил возможность предоставления Киеву гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО, со стороны США или европейских стран.

Уиткофф оценил одну деталь в биографии Путина

Стив Уиткофф признал легитимными референдумы в Донбассе и Крыму, так как там прошли референдумы и жители сами высказались за то, чтобы находиться в составе России. Более того, представитель США назвал Путина суперумным: по его словам, только такие и служили в КГБ. На Украине его заявления вызвали истерику.