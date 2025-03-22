Оценены шансы Трампа на третий президентский срок

Американские букмекеры оценили шансы президента США Дональда Трампа вновь стать президентом в 2028 году. Вероятность составила 5 к 1. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные William Hill.

Конституция США запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд, однако Трамп все равно вошел в тройку лидеров согласно букмекерским прогнозам.

Американцы считают, что в 2028 году наиболее вероятно президентство Джей Ди Вэнса. Его шансы оценены как 5 к 2 (28,6%).

Дональд Трамп занял второе место (5 к 1). На третьем месте его сын, Дональд-младший (9 к 1).

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Число президентских сроков ограничивает 22-я поправка к Конституции США. При этом Трамп часто шутит о третьем сроке, а его экс-советник Стив Бэннон уверен, что это на самом деле возможно. Другие эксперты говорят, что «отмена 22-й поправки является фантастикой».

William Hill оценивает вероятность отмены 22-й поправки до 2029 года как 5 к 2.