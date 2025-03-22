Папу Римского Франциска выпишут из больницы 23 марта

Папу Римского Франциска в воскресенье, 23 марта, выпишут из итальянской столичной клиники Джемелли, где он лечился от воспаления лёгких.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на пресс-конференции в медицинском учреждении глава хирургического отделения клиники Серджо Алфьери.

«Начнём с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра папа выписывается и вернётся в дом Святой Марфы (резиденция понтифика в Ватикане. — RT)», — отметил врач.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский 23 марта впервые появится на публике после продолжительной болезни.