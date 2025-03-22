В США резко высказались о Макроне и Стармере

Заявления о России президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, их обвинения в адрес Москвы, показывают, что политики находятся не в себе, бредят, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер .

Ранее сообщалось, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых разместить «миротворцев» на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

«Когда я слушаю Стармера и Макрона, которые говорят о «коалиции желающих» и о том, что они собираются делать на Украине, я склоняюсь к мнению, что они не в себе», — пояснил профессор.

Сложно представить, что Россия будет представлять угрозу для западной Европы, уточнил ученый. Вместе с тем, добавил он, премьер и президент говорят об этом все время.

Во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента

По его мнению, после завершения конфликта западные страны снова пожелают дружить с Россией, торговать с ней.